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Под ударами нашей армии противник отступил западнее железной дороги в Цукурино, потеряв контроль над большей частью территории населённого пункта

Под ударами нашей армии противник отступил западнее железной дороги в Цукурино, потеряв контроль над большей частью территории населённого пункта

Российские войска продолжают успешные наступательные действия сразу на нескольких направлениях специальной военной операции.

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