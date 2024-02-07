На Кубани полиция и волонтеры разыскивают бесследно пропавшего в Каневской 16-летнего подростка

На Кубани полиция и волонтеры разыскивают бесследно пропавшего в Каневской 16-летнего подросткаПолиция Каневского района Кубани разыскивает без вести пропавшего 16-летнего Макеева Александра Александровича, 06.
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