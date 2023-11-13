Медвежий угол
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Медвежий угол

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Европа натерпелась и требует от небратьев убираться

Европа натерпелась и требует от небратьев убираться

Ожидаемо, но гостеприимству европейцев приходит конец… И они уже даже не намекают, а открыто призывают беженцев из одной недалёкой страны иметь совесть.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Фондерляйнша ни черта не командует гей&quot;опой. КАК ей прикажут из Вашингтона, так она и будет делать... Сявка она!!
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5 час.
Nikolay Zakharov
А Вы уверены,что Украина будет существовать?
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4 час.
Вячеслав Карюкалов
Кушайте на здоровье.
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1 час.

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