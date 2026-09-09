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Четыре человека погибли и 29 ранены во время атаки БПЛА на Новороссийск

Четыре человека погибли и 29 ранены во время атаки БПЛА на Новороссийск

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Новороссийск минувшей ночью погибли четыре человека, в том числе ребенок.

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