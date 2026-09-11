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Мичков похудел на 13 кг перед новым сезоном НХЛ

Мичков похудел на 13 кг перед новым сезоном НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал о работе над своей физической формой в межсезонье.Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал о работе над своей физической формой в межсезонье.

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