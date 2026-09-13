В Ленобласти «Кросс нации» собрал более 1500 бегунов

В Ленинградской области прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации». Торжественный старт соревнований приняла СШОР по лыжным видам спорта, рассказали в Комитете по физической культуре и спорту.
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