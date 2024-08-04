Камала Харрис отказывается от дебатов с Дональдом Трампом

В команде вице-президента США Камалы Харрис не согласны с предложением экс-главы Белого дома, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа относительно дебатов, которые будет модерировать телеканал Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии