Спецслужбы Индии: одного из главных террористов ликвидировали в Пакистане

Ликвидирован один из ключевых террористов группировки Лашкар-э-Тайба (LeT) — Саифуллах Халид, известный также как Винод Кумар, который планировал три крупных теракта в Индии: в Бангалоре (2005), Нагпуре (2006) и Рампура (2008), пишет 18 мая издание India Today.