❗️Впервые после прекращения огня истребители ВВС Израиля наносят массированные авиаудары по Сектору Газа.
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❗️Впервые после прекращения огня истребители ВВС Израиля наносят массированные авиаудары по Сектору Газа.
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