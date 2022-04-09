«Лейкерс» подпишут двусторонний контракт с Мэком Макклангом. Он признан новичком года в G-лиге

«Лейкерс» намерены подписать двусторонний контракт с разыгрывающим Мэком Макклангом (23 года, 188 см).

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