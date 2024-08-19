В Приморье выявили новые эпизоды в деле экс-ректора ВГУЭС Лазарева

Следователи СКР по Приморскому краю выявили новые факты преступной деятельности Геннадия Лазарева, ранее занимавшего пост ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), а также трех сотрудников его образовательного центра.
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