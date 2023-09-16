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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» во Владивостоке

О характеристиках корабля и противолодочного вооружения, расположенного на верхней палубе и надстройках – четырёхтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбомётах РБУ-6000 – рассказал главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Николай Евменов.

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