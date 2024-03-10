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Смерть Навального как попытка Запада реанимировать антинародную оппозицию в России

Смерть Навального как попытка Запада реанимировать антинародную оппозицию в России

Смерть Алексея Навального (включён в список террористов и экстремистов), которая была констатирована в колонии посёлка Харп ЯНАО 16 февраля, и события, за этим последовавшие, вскрыли всю цепочку целеполагания.

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