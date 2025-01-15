Медвежий угол
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Медвежий угол

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Понравится не всем: Безжалостная база о ситуации в России. От мигрантов до мазута и Чубайса

Понравится не всем: Безжалостная база о ситуации в России. От мигрантов до мазута и Чубайса

Царьград Коллаж Царьграда Реальная ситуация в России по ряду вопросов не может не вызывать праведного гнева.

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Комментарии
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Иван Щукин
Как в той поговорке: а кот слушает да ест! Там, на верху, пох..ну что о них думает народ и делают то что им выгодно! А по телеку можно много бла, бла, .... и так до бесконечности лапшу на уши вешать обывателям!
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6 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А кто выбирал ублюдочный депутатов, которые утверждали в должностях таких же чиновников? Мы сами.
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5 час.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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2 час.

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