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Более 400 мигрантов легализовал криминальный дуэт из Средней Азии в Новосибирске

Более 400 мигрантов легализовал криминальный дуэт из Средней Азии в Новосибирске

Infopro54.ru – Новости Сибири Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум Очередной канал незаконной миграции ликвидировали сотрудники новосибирского УФСБ.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Без помощи полицаев такие преступления совершить нельзя.
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6 час.
ЮК
Юрий Капустин
Они сейчас на коне .. По тому что мы с ними очень мягко с ними обходимся , и законы наши под них заточены .. не указываем им их место .. Этим гостям из аулулов.
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3 час.
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