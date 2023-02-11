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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Арсенал» примет «Брентфорд»

Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Арсенал» примет «Брентфорд»

«Челси» сыграет в гостях с «Вест Хэмом» в 23-м туре АПЛ. Также в субботу «Арсенал» примет «Брентфорд».

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