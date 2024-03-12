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ФРГ "бреет налысо": Писториус гонит всех в военкомат. Германия переходит черту

ФРГ "бреет налысо": Писториус гонит всех в военкомат. Германия переходит черту

3 дня назад 1,8K прочитали Поздравляем, немцы, вы добились своего: министр обороны ФРГ, Борис Писториус, объявил о возвращении обязательной военной службы.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Кого набирать-то будем? В стране здоровых мужиков - только хохлы сбежавшие от войны и члены арабских и турецких диаспор, (ну и евреи, конечно, тоже &quot;мечтают&quot; повоевать с оружием в руках))), Немецкие граждане призывного возраста для военной службы не годятся процентов на 80, (не говоря уже о поддавшихся психологической обработке трансгендерах). Писториус, как и все остальные его соратники, готов нести любую чушь, чтоб хоть до конца срока дотянуть на хорошей зарплате.
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