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Швеция вновь отказалась от вступления в НАТО

Швеция вновь отказалась от вступления в НАТО

Позиция Стокгольма по вступлению в Североатлантический Альянс нисколько не изменилась с эскалацией ситуации вокруг Киева, Швеция не собирается вступать в НАТО, заявила в интервью Politico статс-секретарь премьер-министра страны Карин Валленстен.

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