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Депутат прокомментировала основания для приостановки ПФР выплаты пенсии

Депутат прокомментировала основания для приостановки ПФР выплаты пенсии

Условия прекращения выплаты пенсий, названные Пенсионный фонд, являются «необходимыми и достаточными», заявила депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 8 ноября каналу «Дума ТВ».

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