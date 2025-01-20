Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Голливуд позвали в "Ленфильм". "Царевна-лягушка" - уже скоро. Кто ещё на подходе?

Голливуд позвали в "Ленфильм". "Царевна-лягушка" - уже скоро. Кто ещё на подходе?

Субботнее утро началось с забавной новости. Которой я почти сразу и поделился в ТГ канале DM_812. Короткий шуточный ролик, в котором пострадавших от пожаров в Калифорнии актёров зазывают поработать в "Ленфильм".

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