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Депутат ГД нового созыва Ирина Елиферова подала заявление о сложении полномочий

Депутат ГД нового созыва Ирина Елиферова подала заявление о сложении полномочий

По предварительным данным, ее мандат перейдет бывшему вице-спикеру Шолбану Кара-оолу В Госдуму поступило постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Ирины Елиферовой — документ уже размещен в электронной базе, сообщает ТАСС.

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