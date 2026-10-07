Депутат ГД нового созыва Ирина Елиферова подала заявление о сложении полномочий

По предварительным данным, ее мандат перейдет бывшему вице-спикеру Шолбану Кара-оолу В Госдуму поступило постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Ирины Елиферовой — документ уже размещен в электронной базе, сообщает ТАСС.