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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Дом культуры своими силами отремонтируют жители карельского поселка

Местная власть выполнила свое обещание, теперь можно начитать ремонтФото: Кристин Дмитриева Жители «неперспективного поселка» в Карелии взялись привести в надлежащий вид старое здание Дома культуры в деревне Койвусельга.

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