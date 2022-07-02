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В Турции задержали россиянку за нарушение миграционных правил

В Турции задержали россиянку за нарушение миграционных правил

Детский врач из РФ Елена Гавриленко, которая следовала через Анкару транзитом в Молдавию, задержана в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

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