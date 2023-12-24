Кандидату в президенты Дунцовой отказали. Свинью подложил котик. Взгляд с её малой Родины

Mихаил Р Евгеша, если ты чего-то не понял, то идиота увидишь в зеркале 🤣 впрочем уже поздно ))) ты безнадежен.

АЛ Антонина Лаврентьева Временно организовался бизнес.Многие вдруг открыли в себе таланты политика. Знают, что не пройдут, но наши денежки освоят точно.