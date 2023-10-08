Гагарина выгнала певца Акмаля с шоу "Голос. Уже не дети" после жесткой критики

Шоу "Голос. Уже не дети" покинул 19-летний певец Акмаль Ходжаниязов. Артист не сработался с Полиной Гагариной, жестко раскритиковал ее, а на этапе поединка наставница указала молодому, но уже довольно популярному певцу на дверь.