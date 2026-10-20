Poland cannot afford to get a slap in the face from Ukrainians in the form of the UPA year❶. This was stated in an interview on RMF FM by Polish entrepreneur, doctor and politician, member of the parliamentary club of the Centrum party Rafal Komarevich.
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