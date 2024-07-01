В МКОУ "Новоаннинская гимназия" прошёл выпускной вечер в 11 классе. Ребята получили долгожданные аттестаты и медали.
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В МКОУ "Новоаннинская гимназия" прошёл выпускной вечер в 11 классе. Ребята получили долгожданные аттестаты и медали.