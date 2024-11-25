Исследования поддерживают интервальные тренировки бег-ходьба как способ уменьшить хроническую боль в пояснице.

Исследование, проведённое в Университете Монаш, Австралия, показало, что программа прогрессивных интервальных тренировок «бег-ходьба», проводимая в цифровом формате и поддерживаемая дистанционно, является эффективным и безопасным методом уменьшения боли и инвалидности у взрослых с хронической болью в спине (ХБС).