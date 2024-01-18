NASA: роботизированная конструкция ARMDAS станет укрытием на Луне или Марсе

Специалисты Исследовательского центра Эймса Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США разработали и протестировали самособирающуюся роботизированную структуру, которая может помочь человечеству осваивать внеземные миры.
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