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NASA: роботизированная конструкция ARMDAS станет укрытием на Луне или Марсе

NASA: роботизированная конструкция ARMDAS станет укрытием на Луне или Марсе

Специалисты Исследовательского центра Эймса Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США разработали и протестировали самособирающуюся роботизированную структуру, которая может помочь человечеству осваивать внеземные миры.

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