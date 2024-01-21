Байден исполняет обещанное? Так что там в Усть-Луге?

Семен Семеныч

Возродить СМЕРШ. Чтобы он занялся начальниками управлений УФСБ по регионам. Я не верю в сказки что прилетело не весть откуда. Сначала неизвестный мужчина случайно в 3 часа ночи не спал и залез на крышу 5-ти этажного дома и случайно снял на телефон прилет БПЛА, который случайно был сбит с горы расположенной в менее 1 км. Потом случай прилетел в Адлере в емкость с солярой, хотя вокруг находились емкости с бензином. Момент прилета также был снят неизвестным ночью. Был еще прилет по пригороду Сочи. Ранним утром. Группа отдыхающих снимала на телефоны работу системы ПВО, расположенной на берегу моря. Опять же случайные люди снимали. Как будто знали место и время прилета БПЛА. Не кажется ли вам это странным? Как по мне это дело рук сотрудников ФСБ, целью которых является поддержание населения в тонусе. Ненависть к режиму Зе и украинцам в частности должна подогреваться, а то пропадет патриотический порыв у населения России. До сих пор российские прокуроры и следователи не доказали причастность чеченских террористов к взрывам жилых домов в Москве и Каспийске. Уголовные дела есть, а решений судов по ним нет.