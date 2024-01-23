Знаете, как говорят. Предатель - хуже врага. Враг - перед тобой, ты все видишь и готовишься, как защититься.
Как Путин и Си Цзиньпин наказали Токаева
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
как же наше командование все хорошо все отлично. это что саботаж на фронте.или как понимать. или это очередной фейк.
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19 час.
Махамбет Толеугазин
.. автор статьи, редкостный мудак, казаха фоб, разжигает межнациональную рознь между народами РФ и РК ... и пусть не трендит ... вы сначала построите все эти дороги ...
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6 час.
lara777 Свистулькина
Явно не русский писал: Екатенирубрге, Санткт-Петербург. 🤦♀️
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4 час.
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