Двое взрослых и три ребенка пострадали при пожаре в подмосковных Мытищах

Погибли мать с дочкой, отец и двое детей отравились и получили ожоги.Двое взрослых и три ребенка пострадали при пожаре в доме, расположенном в Новом проезде села Марфино подмосковных Мытищ, погибли мать с дочкой, отец и двое детей отравились и получили ожоги, сообщает тг-канал МЧС Московской области.