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Двое взрослых и три ребенка пострадали при пожаре в подмосковных Мытищах

Двое взрослых и три ребенка пострадали при пожаре в подмосковных Мытищах

Погибли мать с дочкой, отец и двое детей отравились и получили ожоги.Двое взрослых и три ребенка пострадали при пожаре в доме, расположенном в Новом проезде села Марфино подмосковных Мытищ, погибли мать с дочкой, отец и двое детей отравились и получили ожоги, сообщает тг-канал МЧС Московской области.

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