Защитника «Чикаго» Мерфи увезли со льда на носилках после хита форварда «Оттавы» Келли

Защитника «Чикаго» Мерфи увезли со льда на носилках после хита форварда «Оттавы» Келли

Защитника «Чикаго» Мерфи увезли со льда на носилках после хита Келли. Эпизод произошел уже на 3-й минуте матча «Блэкхокс» против «Оттавы» (6:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

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