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Мурманск шәһәрендә 30 августта Татарстан Республикасы көнен билгеләп үтәчәкләр

Мурманск шәһәрендә 30 августта Татарстан Республикасы көнен билгеләп үтәчәкләр

«Якташ» татар мәдәни җәмгыяте Мурманскида Татарстан Республикасы көненә багышланган бәйрәм чарасы уздыра.

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