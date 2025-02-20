В Кургане после конфликта с буйным учеником родители детей из элитной гимназии требуют отставки директора

Родители учеников гимназии № 47 в Кургане выразили свое недовольство по поводу якобы бездействия директора в решении конфликта между одним из агрессивных учеников и остальными детьми, требуя его отставки.
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