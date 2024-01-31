СМИ: «АвтоВАЗ» вышел из числа совладельцев бывшего завода Nissan

Бывший завод Nissan в Петербурге вышел «из-под крыла» отечественного автопроизводителя «АвтоВАЗ». Информацию об этом распространили СМИ, хотя в самом «АвтоВАЗе» информацию об этом комментировать отказались.
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