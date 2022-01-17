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Назарбаев ведет «яростные переговоры» с Токаевым о перераспределении активов — The Guardian

Назарбаев ведет «яростные переговоры» с Токаевым о перераспределении активов — The Guardian

Западный чиновник, имеющий связи в Казахстане, рассказал о ситуации в стране. По его словам, бывший президент республики Нурсултан Назарбаев жив и «ведет яростные переговоры» с нынешним главой страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает The Guardian.

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