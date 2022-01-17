Западный чиновник, имеющий связи в Казахстане, рассказал о ситуации в стране. По его словам, бывший президент республики Нурсултан Назарбаев жив и «ведет яростные переговоры» с нынешним главой страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает The Guardian.