В Москве отменили концерт барда Никитина на фоне слухов о поддержке ВСУ

В Москве отменили запланированный на 13 июня юбилейный концерт известного в СССР барда Сергея Никитина, самыми знаменитыми песнями которого стали композиции «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди».
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