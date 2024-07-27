Пересчет пенсий и пособия на детей: какие законы вступят в силу в августе

С августа в России вступают в силу законы об увеличении пенсии работающим пенсионерам, об обязанности банков и микрофинансовых организаций записывать разговоры с должниками, об участии муниципальных депутатов в формировании местной администрации и многие другие.
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