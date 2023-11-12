Землетрясение магнитудой 5,2 балла: где оно произошло

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло сегодня в регионе рядом с индонезийским городом Купанг. Землетрясение произошло на суше примерно в 32 километрах к северо-северо-востоку от Купанга в восточной части Нуса-Тенгары.
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