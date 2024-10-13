Священник РПЦ Лукьянов: квадробинг готовит детей к принятию антиценностей ЛГБТ

Квадробинг является опасной субкультурой, готовящей детей к принятию антиценностей ЛГБТ-сообщества (экстремистское движение, запрещённое на территории РФ), заявил председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.
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