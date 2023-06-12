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Украина попросила Германию утроить число поставляемых ВСУ танков Leopard

Украина попросила Германию утроить число поставляемых ВСУ танков Leopard

Киевские власти попросили официальный Берлин утроить число поставляемых ВСУ танков Leopard. Об этом в интервью изданию "Тагесшпигель" заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.

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