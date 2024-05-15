Куда сходить: интересные мероприятия 16 мая в Крыму

ТЕАТР Музыкальный театр (Симферополь, пр-кт. Кирова, д.17) Оперетта «Севастопольский вальс» 12+ 16 мая, 16:00 В основе популярной оперетты Константина Листова – одноимённая песня, которая стала стержнем спектакля.
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