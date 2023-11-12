Пять проблем цифрового рубля. Эксперты указывают на правовые недочеты

Эксперты выделяют правовые и операционные проблемы в регулировании цифрового рубляЭксперты выявили ряд проблем, которые касаются баланса полномочий, прав пользователей и операционной ясности, в действующей нормативно-правовой базе, регулирующей оборот цифрового рубля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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