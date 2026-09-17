Пискарев: беглая «оппозиция» перед выборами в РФ переняла почерк наркоторговцев

Перед выборами осевшая за рубежом так называемая «оппозиция» окончательно переняла почерк наркоторговцев и вербовщиков радикальных группировок, заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев («Единая Россия»).