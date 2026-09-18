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Нижегородская правда

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Правда или ложь: в России введут ипотеку для молодёжи под 3%?

Правда или ложь: в России введут ипотеку для молодёжи под 3%?

Появились слухи, что программу ипотеки под 3% годовых введут в России. Она будет доступна для студентов, молодых специалистов, бюджетников, семей и граждан, которые ещё не стали родителями.

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