Европарламент дал сигнал Зеленскому: героизация УПА несовместима с курсом в ЕС

Европарламент (ЕП) выступил с критикой решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении воинскому подразделению имени «героев Украинской повстанческой армии» (УПА, признана экстремистской и запрещена в России).
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