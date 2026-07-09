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Европарламент дал сигнал Зеленскому: героизация УПА несовместима с курсом в ЕС

Европарламент дал сигнал Зеленскому: героизация УПА несовместима с курсом в ЕС

Европарламент (ЕП) выступил с критикой решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении воинскому подразделению имени «героев Украинской повстанческой армии» (УПА, признана экстремистской и запрещена в России).

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