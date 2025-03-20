В Омске зафиксировали рекордно теплую погоду 18 марта. Температура воздуха в тот день достигла +6,5 градусов.
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В Омске зафиксировали рекордно теплую погоду 18 марта. Температура воздуха в тот день достигла +6,5 градусов.