56 новых кабинок для канатной дороги прошли экспертизу

В Нижнем Новгороде завершилась приемка 56 новых кабинок для канатной дороги. Все оборудование успешно прошло экспертизу, которую проводил «Центр экспертиз Торгово-промышленной палаты Нижегородской области», сообщает ЦРТС.
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