ВС РФ броском продвинулись в направлении Бердычей под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 декабря 2023 г.